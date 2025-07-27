تعميم نشرة بأقسام الجمهورية للتعرف على غريقة نيل الوراق

الأحد 27/يوليو/2025 - 03:02 م 7/27/2025 3:02:58 PM

عممت الأجهزة الأمنية بالجيزة نشرة على أقسام الشرطة بالجمهورية بصور فتاة تم انتشال جثمانها من نهر النيل بمنطقة الوراق للتوصل لهويتها.

ويتولى فريق البحث فحص بلاغات التغيب لفتيات تحمل ذات مواصفات المتوفاة لتحديد هويتها والوقوف على سبب العثور على جثمانها بالنيل.

ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بالعثور على جثة فتاة طافية بنهر النيل في الوراق.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال الجثة.

عقب مناظرة رجال المباحث للجثة، تم نقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.