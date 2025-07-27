قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحق لطالب الثانوية العامة التنازل عن درجات الرأفة وإعادة السنة؟.. توضيح عاجل
المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير السياحة والآثار: محتوي جديد بشكل يومي على منصة تدريب egypt tap
التحفظ على شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها
طلب عاجل من النيابة في واقعة سرقة شقة سفير داخل كمبوند شهير
في استجابة سريعة لـ "صدى البلد".. شركة مياه أسيوط: الطفح بمنطقة الفواخير سببه إلقاء المخلفات
أحزاب الفردي في ندوة "صدى البلد": أصررنا على خوض معترك الشيوخ رغم عدم تواجدنا في القائمة الوطنية.. والأحزاب مسؤولة عن عدم وجود قائمة منافسة
جيران المنزل المنهار بأسيوط: مياه الصرف هتوقع علينا البيوت.. بث مباشر
الزمالك يحضر مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026
رسميا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط
صفقة وسام أبو علي تحت المجهر.. خالد الغندور يكشف التفاصيل المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل مثيرة في التقرير الطبي لـ ضحية الإهمال الطبي بالنزهة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

كشف التقرير الطبي للفتاة "ن . ه" التي لقيت مصرعها، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد إجراء عملية منظار داخل المستشفى، بسبب خطأ طبي “ ثقب في الإثنى عشر” ما تسبب فس تسمم في الدم .

تفاصيل مثيرة في التقرير الطبي لـلفتاة 

جاء في التقرير الطبي للفتاة الصادر بشأن عمليتها الأولى داخل المستشفى، حيث حضرت المريضة إلى المستشفى لعمل عملية منظار قنوات مرارية لاستخراج حصوات متعددة بالقنوات المرارية، وتم عمل المنظار وتم استخراج الحصوات وتم تركيب دعامة بلاستيكية ولوحظ بعد انحاء المنظار اشتباه وجود هواء بتجويف البطن ومنه لم يتم فك أنبوب التنفس الصناعي لوجود احتمال لقب حدث كمضاعفة أثناء المنظار.

وتم إبلاغ استشاري الجراحة العامة وطلب عمل أشعة مقطعية وعرض بها على استشاري الأشعة التداخلية لتركيب درنقة لإخراج الهواء وتم الإجراء وإخراج الهواء ومتابعتها بالرعاية المركزة تحت الإشراف الجراحي والصدر لوجود كمية من الهواء بالصدر وتحسنت مع تفريغ الهواء من البطن وكان القرار متابعة تحفظيه طالما لا يوجد تجمع سوائل بالبطن، وتم عمل أشعة مقطعية متكررة وسونارات وتحاليل طبية رانين للتأكد من عدم وجود سوائل ومناظرتها من طرف استشاري الجراح العامة وجراحة الصدر.

وأوضح، أنه رغم ذلك لم تتحسن الحالة وكان القرار الجراحي بإدخالها الجراحة وتم عمل استكشاف جراحي على البطن بتاريخ 25/6/2025 واتضح وجود سائل مراري بالبطن وثقب بالإثنى عشر وتم عمل تفريغ للسائل المراري وغسيل بريتوني بكمية 12 لتر محلول ملح وتم وضع رقعة بالبطن على مكان الثقب وتم نقلها الي الرعاية المركزة بعدها.

وكشف التقرير، أن حالة الفتاة تحسنت بعدها لدرجة كافية لفصلها من جهاز التنفس الصناعي وتم نقلها إلى القسم الداخلي ولكن حدث نقص بنسبة الأكسجين وتم نقلها للرعاية المركزة مرة أخرى، وأقر استشاري الصدر بوجود انكماش بالرئة، وتم تأكيده بالإشاعات العادية على الصدر والسونار وتم متابعة الحالة التي تحسنت تدريجيًا تحت متابعة الجراحة والصدر والرعاية وتم نقلها إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج ولكن حدث نقص في الأكسجين وصعوبة بالتنفس ما استدعى عودتها للرعاية المركزة مرة أخرى، وتم بدء جلسات استنشاق مكثفة وأكسجين مكثف ولكن لم تتحسن حالة المريضة، كما أن لوحظ انخفاض ضربات القلب وانخفاض أكثر في الأكسجين ولوحظ وجود نفاخ جراحي تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد وحدث توقف في عضلة القلب، ما استدعى تركيب أنبوبة حنجرية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وحدث رجوع لنشاط عضلة القلب وتم توصيل المريضة على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وفي حالة غيبوبة وعلى أدوية قابضة للأوعية الدموية، وعرضت على استشاري جراحة الصدر وتم تركيب أنبوبة صدرية وأوصي بعمل أشعة عادية على الصدر لمتابعة الأنبوبة الصدرية وعمل أشعة مقطعية على المخ.

التقرير الطبي للفتاة ن ه خطأ طبي ثقب في الإثنى عشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

فيديو

إبراهيم الكرداني

صحيت والنار بتقطع فيا.. إعلامي شهير يروي تجربته مع الحزام الناري

ايمان عبد اللطيف

بسبب فتوى الحشيــش.. أول رد من سعاد صالح بعد أنباء إحالتها للتحقيق

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من خشبة الأوبرا إلى قلب الناس

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

المزيد