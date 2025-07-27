طلب عاجل من النيابة في واقعة سرقة شقة سفير داخل كمبوند شهير

أمرت جهات التحقيق بطلب التحريات في واقعة سرقة شقة سفير سابق داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر.
تفاصيل الواقعة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة شقة سفير سابق داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر.
تعرض شقة سفير سابق للسرقة
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بتعرض شقة سفير سابق للسرقة داخل كمبوند شهير بأكتوبر.
علي الفور انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط السارق.
وأفادت التحريات الأولية أن الشقة فقد منها محتويات ثمينة تخص السفير السابق ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط السارق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.