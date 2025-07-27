بسبب الرؤية .. مشاجرة بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها

أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق فى واقعة مشاجرة وقعت داخل نادي بمدينة ٦ أكتوبر بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها بسبب “الرؤية”.

تفاصيل الواقعة

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة مشاجرة وقعت داخل نادي بمدينة ٦ أكتوبر بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها بسبب “الرؤية”.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ عن وقوع مشادة كلامية بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها داخل إحدى النوادي الاجتماعية، على خلفية ذهاب رانيا شقيقة الفنانة منة عرفة إلى النادي لرؤية أطفالها نظرًا لكون الحضانة مع طليقها، وقدمت هدايا إلى صغارها لكن طليقها كسرها وتعدى على شقيقة الفنانة منة عرفة.

التحفظ على طرفي المشاجرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الطرفين واقتيادهما لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتجري مباحث اكتوبر فحص البلاغ للوقوف على ملابساته.