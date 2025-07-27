التحفظ على شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها

تحفظت الأجهزة الأمنية علي شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها داخل قسم الشرطة بسبب مشاجرة وقعت داخل نادي بمدينة 6 أكتوبر بسبب “الرؤية”.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق فى واقعة مشاجرة وقعت داخل نادي بمدينة 6 أكتوبر بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها بسبب “الرؤية”.

تفاصيل الواقعة

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة مشاجرة وقعت داخل نادي بمدينة ٦ أكتوبر بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها بسبب “الرؤية”

حيث تم اقتياد الطرفين إتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغا بوقوع مشادة كلامية بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها داخل إحدى النوادي الاجتماعية، على خلفية ذهاب رانيا شقيقة الفنانة منة عرفة إلى النادي لرؤية أطفالها نظرًا لكون الحضانة مع طليقها، وقدمت هدايا إلى صغارها ولكن طليقها كسرها وتعدى على شقيقة الفنانة منة عرفة.

التحفظ على طرفي المشاجرة