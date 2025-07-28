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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هدير عبدالرازق بائعة المحتوى المخل بالآداب.. قائمة طويلة من الاتهامات

البلوجر - هدير عبدالرازق
البلوجر - هدير عبدالرازق
كتب محمد عبدالله :

حددت المحكمة المختصة 3 أغسطس أولى جلسات استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة ونستعرض فى تلك السطور  الاتهامات التى طالت وقادتها إلي اتهامها فى العديد من القضايا .

قائمة قضايا البلوجر هدير عبدالرازق 

 -حادث مروري بالجيزة بعد قيادتها بسرعة كبيرة أسفر عن إصابة أحد المواطنين

- محكمة جنح الطالبية قضت بحبسها عامين، وتم ترحيلها إلى مديرية أمن الجيزة لتنفيذ الحكم.
0 الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير وشخص آخر بسبب مشاجرة وتبادل اتهامات بالسب والقذف في القاهرة وتم إخلاء سبيلها لعدم وجود قضايا أخرى في ذلك الوقت
- حكم سابق واجب التنفيذ بالحبس عامين بسبب الحادث المروري.
- المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بحبس هدير سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث محتوى خادش للحياء عبر حساباتها على فيسبوك إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك

قائمة اتهامات البلوجر هدير عبدالرازق 

-نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام بغرض الإغراء.
-ارتكاب أفعال فاضحة علنًا عبر منصات التواصل.
- الترويج لمحتوى يدعو لممارسة الفجور.
- الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.
-  إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية لتسهيل هذه الأفعال.

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