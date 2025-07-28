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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خروج فتاتين من مصابات حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

أحدي المصابات في حادث الطريق الإقليمي
أحدي المصابات في حادث الطريق الإقليمي
مروة فاضل

شهدت مستشفي الجراحات المتخصصة في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية خروج اثنين من مصابات حادث فتيات الطريق الإقليمي ابناء قرية كفر السنابسة بمركز منوف.

وأكد الأهالي خروج الفتيات حبيبة الجيوشي، واسراء محمد بعد تحسن حالتهم الصحية.

وتابع أهالي القرية، أنه ما زالت المصابة الثالثة ايات تتلقي الرعاية اللازمة والعلاج اللازم داخل المستشفي لحين تحسن حالتها الصحية.

وكانت 18 فتاة وشاب قد لقين مصرعهن في حادث علي الطريق الإقليمي بمركز اشمون أثناء توجههم الي عملهم من قريتهم بكفر السنابسة الي السادات في أحدي محطات تصدير الفاكهة، حيث دهستهم سيارة تريلا علي الطريق الإقليمي.

وقدمت الدولة العديد من أوجه الدعم لاسر فتيات حصاد العنب وأسرهم من خلال العديد من الإجراءات اللازمة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية ضحايا الطريق الإقليمي كفر السنابسة

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