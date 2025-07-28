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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لعاطل شارك آخرين في سرقة سيارات الماشية بالصف

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل، بالسجن المؤبد لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين تشكيل عصابي نشاطه الاجرامي سرقات الماشية المحملة على السيارات النقل بالطرق السريعة بالإكراه، بتهديد سائقيها بالأسلحة البيضاء، فى منطقة الصف بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين سرقوا سيارة نقل بالشرقية ورؤوس الماشية حمولتها والهاتفين الجوالين ومبلغ مالى ملك المجنى عليهما "عماد . ح" و " محمد . ع" ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك بالطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة .

وأشار أمر الإحالة ،أنه حال استقلال المجني عليهم السيارة النقل وما عليها من ماشية بقيادة الأول ، اعترض طريقهم المتهمين سالفي الذكر مستقلين سيارة ربع نقل ، يقوها المتهم السادس وهبطوا منها واستوقفوهم وأشهروا في وجوهم أسلحة بيضاء "سنج" ومسدس صوت مهددينهم باستعمالها في التعدي عليهم، آمرين إياهم بتسليمهم السيارة النقل والماشية وباقي متعلقاتهم وقام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بظهر السنجه على ظهره فبثوا الرعب في أنفسهم وشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات سالفة الذكر ، والفرار بها .

وأضاف أمر الإحالة،  أن المتهمين قاموا ببيع رؤوس الماشية إلى المتهم الثامن والسابق الحكم عليه والذي يعمل جزار وقد أكدت تحريات مركز شرطة الصف صحة الواقعة .

المؤبد سرقة سرقة سيارات الماشية الصف جنايات الجيزة

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