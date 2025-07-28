وزير الخارجية أمام مؤتمر حل الدولتين: مصر حرصت على طرح رؤيتها بشأن الوضع الإنساني الكارثي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مؤتمر حل الدولتين يعقد في لحظة شديدة الخطورة تمر بها القضية الفلسطينية.

الوضع الإنساني كارثي في الأراضي المحتلة

وأضاف الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، في كلمه له بمؤتمر حل الدولتين، والمقام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكي، أن الوضع الإنساني كارثي في الأراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، متابعا أن مصر حرصت على طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إلى ان مصر كثفت من جهودها لوقف الحرب في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.

