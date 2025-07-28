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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رقم قياسي جديد.. الأحمال الكهربائية تصل إلى 39600 ميجاوات اليوم

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، فحققت اليوم الاثنين   رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل حيث وصل الحمل الأقصى الي 39600 ميجاوات 

 وتواصل الشبكة الكهربائية الموحدة نجاحها في استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك والذي ارتفع بمعدل 200 ميجاوات  عن أمس  الأحد، وذلك بالمقارنة لأحمال أول أمس السبت. 

وبلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة أمس الاحد 39400 ميجاوات، علمً بأن الحمل الأقصى بلغ أول أمس السبت 38800 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

يأتي نجاح الشبكة الكهربائية في استيعاب الأحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقا للأكواد العالمية ومعايير الجودة، الأمر الذى انعكس فى اجتياز اختبارات غير مسبوقة واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك على مدار الأيام الماضية والتي بلغت ذروتها اليوم الاثنين. 

وكشفت تقارير المركز القومى للتحكم أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدار السنوات الماضية، وتم تسجيل أقصى حمل العام الماضى ليوم واحد فقط والذى بلغ وقتها 38000 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.

وفى سياق متصل، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

اكد الدكتور محمود عصمت على استمرار المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود، وأهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، موضحا أن الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة طبقا للتوقيتات والخطة الزمنية المحددة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة، مشيرا الى مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة.

الأحمال الكهربائية الشبكة الكهربائية الكهرباء

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