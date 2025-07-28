ميمي جمال: حسن مصطفى كان بيغير عليا جدا.. وفنانة حاولت توقع بيني وبينه

كشفت الفنانة ميمي جمال جانبًا من تفاصيل حياتها الزوجية مع الفنان الراحل حسن مصطفى، مشيرة إلى أنه لم يكن رومانسيًا بطبعه، لكنه كان شديد الغيرة، ويمثل بالنسبة لها السند الحقيقي في حياتها.

وقالت ميمي جمال، خلال كلمتها في ندوة تكريمها التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري: «حسن ماكنش رومانسي، كان راجل جاد وبيغير عليا جدًا، في مرة فنانة حاولت توقع بيني وبينه، وقالت له: مراتك بتطلع على المسرح مبينة كتفها في مسرحية مع سمير غانم، وده ضايقه جدًا».

وأضافت: «قلت له ده شغل، وعادي إن اللبس يكون كده، لكنه رد عليا وقال: لا، كده تلبسي شال وما تبينيش كتفك على المسرح».

وأكدت ميمي جمال أن علاقتهما كانت نابعة من الحب والحرص، مشيرة إلى أن حسن مصطفى كان سندها الأول والدائم في الحياة، وكانت تحظى بدعمه الكامل على المستوى الشخصي والفني.