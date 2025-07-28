وزير الدفاع الإسرائيلي لإيران: نستعد لمفاجأتكم مرة أخرى

صرح يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل، بحسب "العربية".

وقال في كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران: "على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا". وأشار إلى أن إسرائيل وجهت «ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني.

و وجّه يسرائيل كاتس، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائلاً إنه في حال استمرار طهران بتهديد بلاده، فإن "أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى خامنئي شخصيًا".

وقال كاتس، خلال زيارته لقاعدة "رامون" الجوية، : "أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن أيدينا الطويلة ستصل مرة أخرى، وبقوة أكبر، إلى طهران وإليك شخصياً. لا تهددوا، كي لا تتعرضوا للضرر".