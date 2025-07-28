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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

أعرب صياد فلسطيني من قطاع غزة عن امتنانه للمصريين؛ بعدما عثر خلال رحلة صيد على زجاجات مملوءة بالطعام طافية في مياه البحر، قائلا إنها تعكس تضامنا شعبيا صادقا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

ووثقت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو للصياد، وهو يستعرض الزجاجات التي تحتوي على العدس، مشيرا إلى أنها جاءت ضمن مبادرة أطلقها نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر، بوضع الطعام في زجاجات بلاستيكية محكمة الإغلاق وإلقائها في المياه.

وتأتي هذه المبادرة، في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية؛ بسبب الحرب المستمرة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت، بإصابة 11 مدنيًا- بينهم نساء وأطفال-؛ إثر سقوط صناديق مساعدات جوية فوق خيام للنازحين في منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف عمليات إسقاط المساعدات جوا بالتنسيق مع منظمات دولية، تشمل 7 حاويات تحتوي على طحين وسكر ومعلبات، مؤكدًا فتح مسارات آمنة لمرور القوافل الإغاثية، واستعداده لفرض هدن إنسانية مؤقتة في المناطق المكتظة بالمدنيين.

كما أفادت القناة 12 العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر بدء هدنة من طرف واحد صباح الأحد وتستمر حتى المساء، في عدة مناطق من القطاع، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

صياد فلسطينى رحله صيد غزة

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