أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد

وصلت السيدة فيروز، النجمة اللبنانية الكبيرة، إلى كنيسة رقاد السيدة العذراء في المحيدثة، بكفيا شرق لبنان، لتلقي النظرة الأخيرة على جثمان نجلها الموسيقار زياد الرحباني، في ظهور نادر لها بعيدًا عن الأضواء والإعلام.



تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسيدة فيروز وظهرت و هي تردي نظارة شمسية سوداء لتحجب عينيها عن نظرات العزاء ، مصافحة عدد محدود من المعزين، قبل أن تخوض جلسة خاصة مع زياد داخل الكنيسة لتبوح له بما لم تستطع قوله خلال حياتهما.

https://www.instagram.com/reel/DMpVKJYMYPh/?igsh=a2JzdmtxZGRveH

واحتشد جمهور الفنان الراحل زياد الرحباني ، أمام ساحة المستشفي التي يرقد بها بمنطقة الحمراء، تمهيدًا لبدء مراسم القداس عليه. .

وتوفي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني صباح السبت الماضي 26 يوليو 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض تليّف الكبد، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وتسبب في وفاته.



تعرض الرحباني لوعكة صحية شديدة تمثلت في ضيق حاد في التنفس وتعب عام، فتم نقله إلى مستشفى خوري في بيروت. وعند وصوله، تبين أن مرض الكبد أثر أيضًا على عضلة القلب، وأدخل في غرفة العناية الفائقة إثر أزمة قلبية حادة.

وحاول الأطباء إنعاشه، لكن بسبب تدهور حالته العامة وضعف قدرته على مقاومة الصدمة، توقفت عضلة القلب نهائيًا في صباح اليوم التالي، وأُعلن خبر وفاته رسميًا.