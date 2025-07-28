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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة
إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة
وفاء نور الدين

من المتهم الحقيقي  في انقطاع الكهرباء والمياه  عن محافظة الجيزة لما يقارب 30 ساعة ، هل هي صيانة محطات الكهرباء أم سرقات التيار وزيادة الاستهلاك َام موجة الحر الشديد وتهالك المحولات، فقد وصلت الأحمال إلى 39 ألف ميجاوات لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية، لتؤكد الوزارة في بيان رسمي نجاحها في استيعاب الإحمال غير المسبوق والزيادة فى الاستهلاك.

انقطاع الكهرباء بالجيزة

نستعرض في هذا التقرير أزمة انقطاع الكهرباء الجيزة منذ بدايتها في حوالي العاشرة مساء يوم السبت وحتى فجر الاثنين، حيث انقطع  التيار والمياه في أماكن عدة بمحافظة الجيزة وراح المواطنون يتصلون بأرقام خدمة العملاء بعد مرور الساعة تلو الأخرى دون امل ولا مجيب.

ومرت ليلة الجحيم بلاكهرباء ولامياه ودرجة الحرارة تتعدى الأربعون درجة   حتى فوجئ الجميع بأخبار عن وصول وزير الكهرباء الي موقع عطل الكابل الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكى وبدأ الأمل يدب بعودة التيار سريعا ولكن الاحباط بدأ يتسرب ثم اليأس بعد مرور الساعات لتحل ليلة أخرى أكثر جحيما على المواطنين فالليلة الماضية كانوا لايدرون السبب أما الليلة التالية فكان  اليأس وفشل المسئولين في حل المشكلة يذيد حرارة الجو.

فرق طوارئ و مولدات احتياطية 

على الصعيد الأخر كانت وزارة الكهرباء وتحديدا الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جنوب القاهرة في حالة طوارئ خاصة َمع وصول الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الي موقع العطل يتابع عملية الإصلاح بنفسه ثم بدا الغضب يتملك منه مع مرور الساعات الطويلة دون إصلاح العطل، ومحاولة لتخفيف الأزمة تم الدفع بفرق طوارئ وماكينات ديزل "مولدات احتياطية، لتوصيل التيار لمحطات شرب المياه وجاء ذلك متأخرا بعد معاناة ليوم وليلة ومع ذلك ظلت بعض الأماكن بلا مياه.

سرقة الكهرباء 

وفي برامج التوك شو المسائية، ظهر متحدث الوزارة ليتهم سرقات التيار في التسبب في الإعطال حيث تعدت سرقة التيار30 مليار جنبه، مطالبا المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وانه يجرى العمل على إصلاح الأعطال وعودة التيار قريبا.

أما المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فتواجه موقف عصيب لأن محطة المحولات التى بها العطل من اختصاص الشركة فعليها ان تواجه حالة الغضب من الوزير وتشرح سبب الإعطال المتكررة خلال الأيام الماضية لتاتي أعطال محطة محولات جزيرة الدهب لتذيد الوضع سوءا وتفتح على مصراعيه باب صيانة المحطات وهل هناك اهمال في صيانة المحولات المتهالكة ام يجب استبدالها وطالب الوزير بتقرير شامل عن عمليات الصيانة وعن الميزانيات التى تم رصدها منذ 2014 لتطوير شبكات النقل والتى قاربت على مائة مليار  جنيه.

عمال الكهرباء يواصلون الليل بالنهار 

نعود لموقع العطل وتحديدا أمام محطة مترو ساقية مكى نتابع أعمال الحفر للوصل الي الكابلات واصلاحها من الفنيين والعمال الذين واصلوا النهار بالليل فقد عملوا لما يقرب من 30 ساعة تحت وطأة الشمس الحارقة ودرجة الحرارة العالية لتمكنوا اخيرا من اصلاح العطل واختبار الكابلات وإطلاق التيار فجر يوم الاثنين.

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