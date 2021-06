ريهام حجاج صاحبتى.. شقيقة محمد حلاوة لـ ياسمين عبد العزيز: قفلنا صفحتك وسعداء من غيرك

نشرت السيدة لمياء حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة ، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجهت فيها رسالة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز .

وقالت “ لمياء حلاوة ” فى الفيديو أنها شاهدت البرنامج الذى ظهرت فيه زوجة شقيقها الفنانة ريهام حجاج ، ووصفتها بأنها صديقتها وأختها ، مؤكدة انها قالت كلام محترم ومن قلبها .

وتابعت : فؤجئت منذ ساعة بان هناك كلام يقال عن حرابيق وهو ما أزعجها ، فمنذ 3 سنوات ونحن نتعرض إلى حرب، ونلتزم الصمت من أجل مصلحة أولادنا " .

وأضافت : إحنا اتعلمنا نخاف على مصلحة أولادنا ، ولكن فى ناس غير مهتمه بهذا الامر " .

واستكملت لمياء حلاوة: إحنا خلاص خرجناكى من حياتنا ، وقفلنا صفحتك ، ولا نتذكرك ، وعايزينك تنسينا ،حاولى تكون سعيدة ، لان أحنا بقينا سعداء واحنا بعيد عنك ، يارب الكلام ده يوصلك ، لام غير كده هتبوظى الصفحة الجديدة بتاعتك ".

وكانت قد تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها الحمل من زوجها محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكدت ريهام حجاج أنها حامل خلال حوارها ببرنامج " سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، حيث قالت: “ أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور الدنيا" .



كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ردت به بشكل غير مباشر على زوجة طليقها -الفنانة ريهام حجاج- بعد حلقة الأخيرة ببرنامج سهرة خاصة على قناة النهار الفضائية.

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟»، وكتبت ياسمين، في تعليقها: «الصمت مش ضعف الصمت قوة»، في رد غير مباشر على حلقة غريمتها ريهام حجاج، الأخيرة.



كشفت ريهام حجاج، تفاصيل هامة عن زواجها من محمد حلاوة، قائلة: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

خلاف ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج



حالة من الجدل أثيرت في شهر يناير عام 2019 بعدما أعلنت ريهام حجاج زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

وما بين تعاطف الكثير مع ياسمين واتهامهم لريهام حجاج بخطف زوجها منها وبين تهنئة البعض لريهام بهذه الزيجة، إلا أن ياسمين عبد العزيز أثارت جدلا جديدا من خلال حسابها الخاص على إنستجرام حيث نشرت بعض الصور ومقطع فيديو يكشف عن تلقيها لمئات الزهور بمنزلها واكتفت بالتعليق قائلة: "thank you so much".

الصور التي نشرتها ياسمين أثارت جدلا كبيرا خصوصًا وأنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي أرسل لها الزهور ودفع البعض لزعم بأنها تعيش قصة حب وأنها نجحت في تخطي أزمة طلاقها من محمد حلاوة.

وبمرور الأيام قامت كل من ياسمين وريهام، باستخدام السوشيال ميديا كسلاح لإرسال الرسائل غير المباشرة لبعضهما البعض، وبعد مرور فترة زمنية اشارت الدلائل لوجود علاقة حب بين ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بظهورهما بشكل متكرر سوياً في أكتر من مناسبة وتجمع ولم يقم أي منهما بنفي او تأكيد تلك الأخبار حينها، حتى صرح شقيق ياسيمن عبد العزيز بحقيقة وجود علاقة حب، واعتراضه عليها، ومن ثم نشبت العديد من الخلافات بينها وبينه.

وفي عام 2020 تصدر الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ان قام كلا منهما بتغير حالة ارتباطهما بشكل رسمي.

وبعد خلاف دام قرابة عام بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز ، بسبب علاقتها بالفنان احمد العوضي وازدياد الشجار بصورة اكبر بعد اعلان زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي بادر وائل عبد العزيز بإنهاء الخلاف بينهما.

نشر وائل عبد العزيز على حسابه على موقع إنستجرام وفيسبوك صور تجمعه بشقيقته ياسمين عبد العزيز للتهنئة بنجاح مسلسلها اللي مالوش كبير وحلول عيد الفطر.