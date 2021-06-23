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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين بالقاهرة

الإدارة العامة لشرطة
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

شنَّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حملة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أسفرت جهودها عن ضبط ( 2 مخزن بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة كائنين بمنطقة المعصرة بالقاهرة ) تم إعدادهما لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة والتى تحتوى على مواد ضارة يؤدى ملامستها للإصابة بأمراض خطيرة وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية.

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وتم ضبط (مالك المصنع – مقيم بالقاهرة ) ، وكذا ضُبط بداخلهما كمية قدرها ( 35 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ) عبارة عن (بطاريات كهربائية ، مكونات داخلية لهواتف محمولة ، لوحات إلكترونية لحواسب آلية ) جميعها متهالكة ومحظور إعادة تدويرها .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

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