ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين بالقاهرة

شنَّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حملة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

أسفرت جهودها عن ضبط ( 2 مخزن بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة كائنين بمنطقة المعصرة بالقاهرة ) تم إعدادهما لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة والتى تحتوى على مواد ضارة يؤدى ملامستها للإصابة بأمراض خطيرة وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية.

وتم ضبط (مالك المصنع – مقيم بالقاهرة ) ، وكذا ضُبط بداخلهما كمية قدرها ( 35 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ) عبارة عن (بطاريات كهربائية ، مكونات داخلية لهواتف محمولة ، لوحات إلكترونية لحواسب آلية ) جميعها متهالكة ومحظور إعادة تدويرها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .