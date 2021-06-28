النيابة الإدارية تحيل رئيس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأمين مخزن قطع الغيار برئاسة المدينة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزما بأحكام القانون واللوائح، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.



وكشفت التحقيقات، عن أن الموظف المنتدب بإدارة تموين الحوامدية اختلس خلال فترة عمله أمين مخزن قطع الغيار برئاسة مدينة الحوامدية بعض الأصناف الموجودة في عهدته والواردة تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 11138 لسنة 2017 والبالغ قيمتها 20 ألف جنيه، وأخذ أصنافا من مخزن قطع الغيار بمركز الصيانة تبلغ 14 صنفا عهدته بدون وجه حق.

وأفادت التحقيقات بأن رئيس مدينة الحوامدية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات اللازمة قانونًا حيال سرقة مخزن قطع غيار السيارات التابع لمدينة الحوامدية بعدم تحرير محضر شرطة بقسم الشرطة.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.