النيابة الإدارية تحيل رئيس مدينة الحوامدية للمحاكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأمين مخزن قطع الغيار برئاسة المدينة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يلتزما بأحكام القانون واللوائح، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت التحقيقات، عن أن الموظف المنتدب بإدارة تموين الحوامدية اختلس خلال فترة عمله أمين مخزن قطع الغيار برئاسة مدينة الحوامدية بعض الأصناف الموجودة في عهدته والواردة تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 11138 لسنة 2017 والبالغ قيمتها 20 ألف جنيه، وأخذ أصنافا من مخزن قطع الغيار بمركز الصيانة تبلغ 14 صنفا عهدته بدون وجه حق.
وأفادت التحقيقات بأن رئيس مدينة الحوامدية لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات اللازمة قانونًا حيال سرقة مخزن قطع غيار السيارات التابع لمدينة الحوامدية بعدم تحرير محضر شرطة بقسم الشرطة.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.