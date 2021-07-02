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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة 17% خلال الربع الثاني

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من شهر أبريل حتى نهاية يونيو وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب ومبيعات أجنبية.

اقرأ : البورصة تربح 17.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي هبط بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.97% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12.65% إلى 3278 نقطة.

وارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 17.4 مليار جنيه، بنسبة 2.685% مقارنة الربع المماثل.

إجمالى قيمة التداول 

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الربع الحالي نحو 221.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 32426 مليون ورقة منفذة على 2680 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 241.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 40078 مليون ورقة منفذة على 2925 ألف عملية خلال الربع الماضي.

مؤشر الشركات البورصة لللأسهم الصغيرة والمتوسطة البورصة المصرية ارتفاع

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