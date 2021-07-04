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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انضمام فيلم الرسوم المتحركة الياباني Belle لجدول العروض الأولى بمهرجان كان

بوستر فيلم الرسوم
بوستر فيلم الرسوم المتحركة الياباني  Belle

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن إضافة متأخرة لفيلم الرسوم المتحركة الياباني Belle الذي يعرض ضمن جدول النسخة 74 المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 17 يوليو الجاري قبل يومين من حفل الافتتاح بحسب موقع ديدلاين الأمريكي. 

يعرض فيلم Belle عالميا لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان، وهو قصة وتأليف وإخراج الياباني مامورو هوسودا، وهو ثالث عمل رسوم متحركة يشارك في المهرجان هذا العام بعد The Summit of the Gods و Where Is Anne Frank.

يروي فيلم Belle قصة فتاة مراهقة تعيش في بلدة صغيرة بالجبال مع والدها في الحياة الواقعية، لكنها تعيش في واقع افتراضي أيضا أصبحت فيه أيقونة موسيقية ولها أكثر من 5 مليار متابع حول العالم. 

حددت إدارة مهرجان كان موعد عرض فيلم Belle يوم 15 يوليو الجاري، على أن يطرح في دور العرض الفرنسية رسميا يوم 29 ديسمبر في موسم أفلام العام الجديد.

وقال مامورو هوسودا إن فيلم الجميلة – Belle، هو العمل الذي لطالما حلم بصناعته، وهو يتوج إصداراته السابقة، ويستكشف  فيه موضوعات عميقة عن الحياة والموت والرومانسية والحركة والتشويق، ويأمل أن يجده المشاهد عرضا ترفيهيا مهما. 

ضيوف مهرجان كان 

أعلنت إدارة مهرجان كان عبر الموقع الرسمي عن إقامة 6 ندوات تثقيفية لعدد من صناع السينما والنجوم الأبرز حول العالم، منهم مات ديمون وجودي فوستر، والمخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو، والممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير.

يجب على الراغبين في حضور الماستر كلاس الخاص بهولاء النجوم حجز تذاكر القاعة عبر الإنترنت بأعداد محدودة. 

مهرجان كان يدعم البيئة 

نجحت جهود العديد من النجوم حول العالم للتوعية بمخاطر تغير المناخ، أبرزهم ليونادرو دي كابريو، وأصبح الاهتمام باللون الأخضر عنصرا أساسيا في العديد من الأحداث الفنية حول العالم التي انضم لها مؤخرا مهرجان كان. 

قال منظمو مهرجان كان إنهم يحرصون في النسخة 74  على الانتباه لتغير المناخ وإجراء عدد من الطواريء البيئة التي أصبحت في صميم اهتماماتها، متمثة في حظر الزجاجات البلاستيكية واستخدام السيارات الكهربائية والتركيز على أفلام المناخ بحسب موقع فرانس 24.

والعلامة الأبرز على الاهتمام بالمناخ هو تقليص حجم السجادة الحمراء 50% لصالح اللون الأخضر لكي يسير عليها صناع السينما لمشاهدة حفل الافتتاح والعروض الأولى للأفلام والحفلات للتأكيد على هذه الرسالة. 

Belle أفلام مهرجان كان مهرجان كان السينمائي الدولي مات ديمون مامورو هوسودا

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