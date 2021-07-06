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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج ادعم الجيش المصري يتصدر تويتر بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ادعم_القرار_المصري بعد إعلان اثزبيا رسميا عن بدأ ملىء سظ النهضة على نهر النيل 

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏دولة حركت اسطولها الجوى عشان كام مصرى يتعدوا عالصوابع استشهدوا ف ليبيا هتسيب حق ١٠٠مليون حياتهم مهددة #ادعم_القرار_المصري  " و "‏١٠ سنوات من التفاوض المصري مع أثيوبيا، مساعي دبلوماسية لم تتوقف لتجنب الصدام.. الآن، كافة الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية#ادعم_القرار_المصري".

 

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

 

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل  الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.+

 

و قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ  إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

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