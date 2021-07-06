الصداقة الحقيقية .. مصطفى قمر يوجه رسالة للفنان طارق عبد العزيز

نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة صور له مع صديقه الفنان طارق عبد العزيز .

وعلق مصطفى قمر قائلا " ‬‏الإخوة والصداقة الحقيقية تدوم طول العمر ربنا يخليك ليا ياطارق ودايما ناجح باعمالك المتميزة طارق عبد العزيز تاريخ كبير ومشوار طويل وصعب ربنا يحفظك ياطارق انت والأسرة الكريمة وعايز اسألك "اصحاب انا وانت والا" هههههههه".







واحتفل مصطفى قمر، بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

وغنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينيات، أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

وانضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر، محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.