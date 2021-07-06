ناشط تيجراي لـ أحمد موسى: رئيس الوزراء الإثيوبي ارتكب جرائم قتل الأطفال وتقطيع أطرافهم

قال مصطفى حبشي، كاتب وناشط من إقليم تيجراي بدولة إثيوبيا، إن قوات جيش تيجراي استطاعت قتل وأسر 9 ألاف جندي من الجيش الإثيوبي، وتُسيطر على 85% من مساحة الإقليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد أن قوات تيجراي انتصرت على القوات الإثيوبية والمرتزقة الإريتريين.



وكشف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، استخدم أسلحة محرمة دوليا (كيماوي) في قصف إقليم تيجراي بالطائرات الحربية، وجرد مواطني تيجراي من ممتلكاتهم وتم تهجيرهم من إثيوبيا إلى السودان، وفي المقابل جاءوا بأشخاص موالين لهم ليسكنوا في هذه المنازل.

وذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي ارتكب جرائم قتل الأطفال وتقطيع أطرافهم، في إقليم تيجراي، ونهب ممتلكات السكان، لدرجة أن رجاله سرقوا الأبواب والشبابيك، حتى أدوات الطهي.

وقال إنه حتى الآن لم نجد فيديو واحدا يوثق أن قوات تيجراي ارتكبت أي جرم في حق الشعب الإثيوبي بينما تنتشر الفيديوهات التي تثبت تورط آبي أحمد في قتل ونهب سكان تيجراي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يقود عمليات تطهير عرقي وجرائم حرب.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا بدأت في اتخاذ القرارات الأحادية منذ 3 إبريل 2011، مشيرًا إلى أن هذه كانت أول جريمة ارتكبتها أديس أبابا، على يد زيناوي، في سلسلة ممتدة من الجرائم التي تستوجب المحاسبة الدولية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا شرعت في بناء السد في 2011 بقرار أحادي دون الرجوع لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الجريمة الثانية التي ارتكبتها إثيوبيا كانت في العام الماضي عندما أقدمت على الملء الأول لسد النهضة بقرار أحادي، مردفًا، وأتت بالجريمة الثالثة أمس عندما أعلنت عن بدء الملء الثاني للسد دون الرجوع لدولتي المصب.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.



وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.

رد وزارة الخارجية على تصرفات إثيوبيا

وقامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.

وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.

وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .