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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثث 19 من ركاب الطائرة الروسية المنكوبة في كامتشاتكا

العثور على جثث 19
العثور على جثث 19 من ركاب الطائرة الروسية المنكوبة في كامتشا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على جثث 19 شخصا في موقع تحطم الطائرة "أن – 26" في كامتشاتكا.

 

ووفقًا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية،قال أحد المصادر داخل المكتب الصحفي للوزارة، إن خلال عملية البحث قبالة سواحل كامتشاتكا، تم العثور على بقايا عشر جثث أخرى للضحايا"، إضافة إلى 9 جثث كان أعلن عنها في وقت سابق، مشيرا إلى أن العمل يتواصل في موقع تحطم الطائرة.

 

 

وكانت الطائرة المتوجهة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا اختفت أمس الثلاثاء على بعد تسعة كيلومترات  من محطتها الأخيرة. 

 

وكان على متن الطائرة 28 شخصا، منهم ستة من أفراد الطاقم و22 راكبا، بينهم طفل، لقوا حتفهم جميعا حسب أخر بيانات.

 

وفى سياق متصل، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية وجهها إلى حاكم إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، نقل تعازيه مع كلمات التعاطف والدعم، إلى عائلات وأقارب ضحايا طائرة "أن-26".

 

 

وقال في التعزية،  عبر منشور على موقع الكرملين: "علمت بكل أسى وحزن، بنبأ تحطم طائرة أن-26 بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، هذه المأساة أودت بحياة أفراد الطاقم والركاب، وجلبت الحزن الشديد لأقاربهم بسبب هذه الخسارة الجسيمة. أطلب منكم أن تنقلوا كلمات التعاطف والدعم لعائلات الضحايا وأحبائهم".

 

جدير بالذكر ان  الطائرة اختفت بعد ان  كانت تنفذ رحلة داخلية في كامتشاتكا يوم الثلاثاء قبيل الهبوط وهي على بعد 9 كيلومترات من مدينة بالانا. كان على متن الطائرة 28 شخصا: ستة من أفراد الطاقم و 22 راكبا، بينهم طفل، ووفقا للبيانات الأولية، لم ينج أحد منهم.

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احتجاز رهائن داخل بنك في روسيا.. وتحرك أمني كبير

 

قامت قوات الامن الروسية بتطويق محيط أحد البنوك بعد تعرضه لعملية سطو  مسلح وعملية احتجاز رهائن، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

تعرض أحد فروع بنوك "سبيربنك" في مدينة تيومين بغرب سيبيريا تعرض للاستيلاء، وجرى احتجاز 3 أشخاص كرهائن.  

أحاط بالمكان رجال الأمن وأفراد مسلحين يرتدون الخوذات، مع الإشارة إلى احتجاز رهائن.


ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن اثنين من موظفي البنك محتجزان كرهائن في الفرع المصرفي بتيومين، فيما طالب المتورط في الهجوم مالا، وادعى أن بحوزته "شيئا خطيرا" في الحقيبة.

ولاتزال عمليات التفاوض جارية مع المجرمين لمعرفة مطالبهم، في ظل عزم روسي على تحرير الرهائن، ومسايرة الخاطف حتى تكون هناك فرصة لاعتقاله.

الطائرة الروسية روسيا كامتشاتكا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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