وائل جمعة يكشف سر حلاقة شعره طوال مسيرته الكروية

أكد وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق، أن حلاقة شعره كانت جزءا أساسيا من شخصيته داخل الملعب وكانت تمنحه التركيز.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "الحلاقة يوم المباراة كانت شيئا أساسيا وتكسبنى الشخصية القوية والتركيز في الملعب وكان فيه لاعيبه بتخاف من شكلى وأنا "أقرع"، وده كان بينعكس على أدائى في الملعب، وكان فيه لاعيبه كانت بتقوم بدور الحلاق في المعسكر".

ويعد "جمعة" أحد أهم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، بعد مسيرة حافلة مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول.

بداية "الصخرة" مع الأهلي، كانت عالمية عندما التقى ريال مدريد الإسباني يوم 4 أغسطس 2001، باستاد القاهرة، حيث قدم أوراق اعتماده في هذه المباراة، ليصبح بعدها أحد أهم ركائز الأهلي الدفاعية.

حصد وائل جمعة، مع الأهلي، الدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 6 مرات، أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، وكأس السوبر الأفريقية، 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006).