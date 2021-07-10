محافظ القاهرة : لن نسمح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين بمحيط لجان الثانوية..فيديو وصور

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على نظافة لجان امتحانات الثانويه العامه من الداخل والمحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة .

وتابع المحافظ: "لن نسمح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان ولن نسمح لاي شخص بتعكير صفو امتحانات الثانوية من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم ".

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار .

كما أثنى المحافظ خلال الجولة على جهود القائمين على العملية التعليمية لحرصهم على حصول جميع العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة على لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتفقد امتحانات الثانوية العامة بالعاصمة وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة ، برفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وكذلك تفقد مدرسة عابدين الثانوية بنات ب ٤٧ شارع نوبار حى عابدين.