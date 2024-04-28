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محافظات

للمرة الأولى بالشرقية.. بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة في مستشفى أبوكبير

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، واستكمالاً للطفرة الصحية التي تشهدها محافظة الشرقية في الآونة الأخيرة، تم التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبو كبير المركزي، لخدمة أبنائنا وبناتنا الأطفال من مرضى الكلى بالمحافظة.

أضاف الدكتور هشام مسعود بأن الوحدة الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي تم تجهيزها بعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي تعمل بنظام HDF، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، وعدد ٣ مونيتور، بتكلفة تقديرية أكثر من ٥ مليون جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، وتعد الوحدة الجديدة هي الأولى لكلى الأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم تشغيل الوحدة تجريبياً تحت إشراف الدكتور محمد عبدالسلام أستاذ أمراض كلى الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة ساره إبراهيم مديرة إدارة الكلى بالمديرية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، وتم إجراء غسيل كلوي لعدد ٤ أطفال، وذلك بعد توفير القوى البشرية اللازمة للعمل، وتدريب الفرق الطبية على التعامل مع الماكينات والأجهزة الطبية الموجودة بالوحدة، منهم ٤ أطباء أطفال وعدد ٣ ممرضات تم تدريبهم لمدة شهرين بمستشفى المنصورة الجامعي تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن حماد رئيس أقسام الأطفال بمستشفى جامعة المنصورة.

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وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن الدكتور هشام مسعود تابع تجهيزات وحدة كلى الأطفال الجديدة أول أمس الخميس أثناء زيارته لمستشفى أبوكبير المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ووجه بسرعة تشغيل الوحدة الجديدة تجريبياً في خلال ٤٨ ساعة، كما وجه أيضاً أثناء الزيارة بصرف مكافأة مالية لجميع العاملين بقسم الكلى الصناعى، ولمديرة المستشفى، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى، وبعد إشادة وثناء جميع المرضى بالقسم على الخدمة الطبية المقدمة لهم، لافتاً بأن تشغيل الوحدة الجديدة يأتي بعد عدة أسابيع من افتتاح بنك الدم التجميعي وقسم المعامل الجديد، بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزهما بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة للعمل بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جاري أيضاً إنشاء مبني جديد للمستشفى المركزي على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه، ويتضمن المبنى دور أرضي وخمس أدوار علوية، بقدرة استيعابية ١٩٢ سرير، والذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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