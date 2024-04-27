وكيل «صحة الشرقية» يوجه بخصم حافز لمدير الإدارة الصحية بأبو حماد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مكتب صحة أبوحماد أول، والمركز الطبي بأبو حماد، ومستشفى أبو حماد المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بأبوحماد، وذلك بعد المرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ومتابعة الاختبارات الشفوية لتلاميذ المدارس الثانوية التمريض بالزقازيق.

تابع وكيل الوزارة خلال زيارته لمكتب صحة أول، خدمة تسجيل المواليد الجدد والوفيات على السيستم الخاص بها، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، كما قام بمتابعة سلسلة التبريد، وتم التأكد من حفظ الطعوم بالمكتب وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، مؤكداً على أهمية متابعة الأطفال المتخلفين عن التطعيم، والعمل علي تطعيمهم حفاظاً على صحتهم.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته للمركز الطبي بأبوحماد الأقسام المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع مؤشرات عمل الفرق الطبية والتي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من فحص المقبلين على الزواج، واستخراج الشهادات المعتمدة لها، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع مؤشرات أداء عمل العيادات الخارجية، موجهاً مدير عام الأسنان بالمديرية، بتطوير خدمات طب الأسنان بعيادة المركز.

كما تلاحظ غياب ثلاثة أفراد من القوى البشرية عن النوبتجية وهم "الطبيبة، وفنية المعمل، والعامل"، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، كما تلاحظ أثناء الزيارة عدم نظافة الغرف بالمركز الطبي وكذلك بمكتب الصحة، ووجه وكيل الوزارة خصم حافز الإشراف لمدير الإدارة الصحية بأبوحماد واستدعائه باكر للمديرية، مع تكليف مشرفي الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية بالمرور على مكتب الصحة والمركز الطبي لتقييم العمل داخل هذه المنشآت، وتقييم أداء العاملين بهما، وإعداد تقرير بذلك للعرض على وكيل الوزارة.

اختتم وكيل وزارة الصحة بالشرقية جولته الميدانية بالمرور على مستشفى أبو حماد المركزي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الإستقبال والطوارئ، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تابع مؤشرات أداء العمل بالعيادات الخارجية، موجهاً بمناقشة مقترح لتطوير ورفع كفاءة قسم العيادات.

كما تفقد "مسعود" العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تابع مؤشرات أداء عمل بوحدة المناظير موجهاً بالعمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.