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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الشرقية .. وحدات تكافؤ الفرص تنفذ عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، مؤكدًا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.

اضافت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "مرض السعار " تناولت مرض السعار لدي الكلب والمخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حال عقر الكلب له والأعراض التي توضح إصابة الكلب بمرض السعار والإجراءات المتبعة بعد عقر الكلب للإنسان وكذا أهمية سرعة تعاطي اللقاح المضاد لعقر الكلب والإتصال بالخط الساخن 19561عند الإشتباه في إصابة كلب بالسعار وذلك بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمدينة القنايات.

الندوة الثانية بعنوان " الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي" ومتابعة الأبناء لكي لا ينساقوا خلف سلبياتها القاها فضيلة الشيخ مصطفي ابراهيم ... من وعاظ الأزهر الشريف.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوة بعنوان "انتماء للوطن" بمناسبة عيد تحرير سيناء ، تناولت حب الوطن والإنتماء له والعطاء للوطن والدفاع عنه وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمقر المدينة الأمنة واحة امان

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن "التغيرات المناخية" تناولت الحديث عن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وصيانة السيارات بشكل دورى لكى لا تسبب تلوث البيئة ، وكذلك عدم الحرق المشكوف للقمامة والبلاستيك وذلك بمدرسة الزراعة بمركز منيا القمح وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

استهلاك الكهرباء أهداف التنمية المستدامة التغيرات المناخية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخط الساخن الطب البيطري العنف ضد المرأة المرأة المصرية المساواة بين الجنسين الندوات التوعوية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترشيد استهلاك الكهرباء

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