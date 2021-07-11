أخطر دراسة تشرح وضع الإخوان داخل أوروبا وتفضح مصادر تمويلها.. اعرف التفاصيل

قال الإعلامي نشأت الديهي ، أن هناك مركزا قام بعمل دراسة لتوضيح وضع الإخوان داخل أوروبا ولفضح مصادر تمويله من خلال اللقاء الضوء علي تحرك تنظيم الإخوان الإرهابي داخل القارة الأوروبية .

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع علي قناه " تن " ، أن الدراسة توضح كيفية تحرك تنظيم الإخوان الإرهابي داخل القارة الأوروبية وتوضح استراتيجية تغلغل الإخوان داخل مفاصل الدول الأوروبية ويساعدهم علي ذلك مصادر التمويل المختلفة منها غسل الأموال والتبرعات التي لا يمكنن تتبعاها بشكل ميسر .



وأوضح نشأت الديهي ، " أن مؤتمر ميونخ للأمن هو المعني بـ تغلغل الإرهاب داخل الدول الأوروبية وتداعياته مع استشراق مستقبل أوروبا مع وجود الجيل الثالث والرابع من العناصر الإرهابية التي كونتا تواجدها داخل أوروبا من خلال منظمات حقوقية " .



وتابع : أنا انحاز انحياز كامل للدولة المصرية وهذه ثوابت بالنسبة لي ، واقبل الانتقادات من الجميع وأقوم بالرد عليها .

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يتوقع أن تتجه الجماعات الإرهابية إلى إفريقيا بسبب ثرواتها والفراغ الأمني بها.

وأضاف الديهي، أن هناك مجموعة من المسلحين اختطفوا 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية في شمال غرب نيجيريا.

وتابع ، أن مجلس الأمن ناقش قضية تمدد التنظيمات الإرهابية داخل القارة الإفريقية، خاصة منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.



اختطاف 140 طالبا من مدرسة شمالي غربي نيجيريا



اختطف مسلحون نحو 140 طالبًا من مدرسة داخلية بولاية /كادونا/ شمال غربي نيجيريا، خلال آخر عملية تُنفذ في تلك المنطقة.



ونقل تليفزيون قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم /الإثنين/، عن مدرسين قولهم إن من بين الطلاب المختطفين 25 طالبًا تمكنوا من الفرار من قبضة الخاطفين، مضيفين أن موقع باقي المختطفين غير معروف حتى الآن.



ويأتي الحادث بعد ساعات من تنفيذ مسلحين لعملية اختطاف أخرى في وقت سابق اليوم لثمانية موظفين في المركز الصحي للولاية ذاتها.