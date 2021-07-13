أستاذ علم الباثولوجي: كورونا يتمحور إلى 11 فصيلة جديدة أبرزها دلتا

انتشارا بنسبة 50%

قال الدكتور ضياء كمال أستاذ علم الباثولوجي إنه من المتوقع حدوث تحور في فيروس كورونا ووصلت التحورات حتى الآن إلى 11 فصيلة جديدة ولكن البارز هو تحور دلتا.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن متحور دلتا لا يسبب أزمة كبيرة في بريطانيا وهو ما يؤكد أن اللقاحات مؤثرة في هذا التحور.

وتابع أن الحالات في الهند تسببت في أزمة واللقاحات هي الفارق الوحيد بين بريطانيا والهند أو تونس فتم تطعيم 65% من الإنجليز مقابل نسبة أقل كثيرا في الهند وتونس.

وأوضح أن سلالة دلتا سريعة الانتشار وهناك تحور جديد من دلتا يسمى دلتا + ويؤثر أكثر على الجهاز التنفسي مشيرا إلى أن دلتا أكثر انتشارا بنسبة 50% من كورونا الأصلي أو متحور ألفا.

وأكد أن الحكومة البريطانية تهدف إلى الخروج من قيود كورونا إلى التعامل معه كأنه إنفلونزا وسيتم بدء تطعيم الجرعة الثالثة لكورونا في ديسمبر القادم في بريطانيا .

وأوضح أن التجمعات الكبيرة تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا والكمامة ضرورية للوقاية مؤكدا أن 50 % من مواطني بريطانيا يخشون من الخروج من قيود كورونا .

وحول ما يثار حول لقاح جونسون أند جونسون أكد ان نحو من 50 إلى 100 شخص من كل 12 مليون تلقى لقاح جونسون أصيب بالتهاب في العمود الفقري.

وأوضح أن كل لقاح لكورونا يحقق مناعة بنسب متفاوتة وإذا تم خلط اللقاح سيكون هناك مناعة مزدوجة مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من خلط اللقاحات.



في سياق آخر، استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة "ماتيا بريفولشيك"، لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وزيرة الصحة: الاتفاق على التعاون مع سلوفينيا لإنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركي بمصر



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين مصر وسلوفينيا في القطاع الصحي خاصة في مجال التأهيل الحركي لمصابي الحوادث، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات مع دولة سلوفينيا والتي تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، من خلال إنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركي بمصر ضمن مبادرات الصحة العامة.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لسفيرة دولة سلوفينيا لدعم مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنكا"، كما نقلت لها شكر وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمبادرة بلادها لدعم القطاع الصحي بمصر في ظل محدودية الإنتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان أطلعت سفيرة دولة سلوفينيا على ما قدمته مصر من دعم للأنظمة الصحية بعدد من دول الصديقة ودول الجوار، وذلك في إطار ضرورة التعاون بين الشعوب والدول خاصة في وقت الأزمات.

ومن جانبها أعربت سفيرة دولة سلوفينيا عن ترحيب بلادها والاستعداد الكامل للتعاون مع مصر وفتح قنوات الاتصال بين البلدين لمواصلة العلاقات الطيبة وتبادل الخبرات، ووجهت الشكر لوزيرة الصحة والسكان لحرص مصر على دعم العلاقات مع الدول.

وأشادت بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا، كما أعربت عن تقديرها لدور مصر لدعم دولتي الصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بدول السودان وجنوب السودان وليبيا وتونس، كما أعربت عن فخرها بجهود ودور السيدات في الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين بدولة سلوفينيا.

و تبادلت وزيرة الصحة والسكان مع سفيرة دولة سلوفينيا الهدايا التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال سلوفينيا.