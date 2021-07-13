كوبا.. مقتل شخص في مظاهرات عنيفة تشهدها البلاد

لقي شخص مصرعه في الاحتجاجات التي تشهدها كوبا ضد الحكومة في البلاد، وسط تنديد دولي بالعنف ضد المتظاهرين.

ومن ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من أعمال العنف المتصاعد التي شهدتها العاصمة الكوبية هافانا الأيام الماضية، داعية إلى ضرورة التهدئة في كوبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في رسالة شديدة اللهجة : "ندعو إلى الهدوء وندين أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، كما ندعو الحكومة الكوبية إلى الإفراج عن أي شخص محتجز بسبب احتجاج سلمي".

و أضاف برايس، إن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات التي تسمح لها بدعم ومساندة الشعب الكوبي.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، عن دعمه للمتظاهرين الكوبيين، قائلا إن “هافانا يجب أن تستجيب لمطالب شعبهم”.

وقال بايدن في بيان شاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن نقف إلى جانب الشعب الكوبي ودعوته الواضحة إلى الحرية والإغاثة من القبضة المأساوية للوباء ومن عقود القمع والمعاناة الاقتصادية التي تعرضوا لها من قبل النظام الاستبدادي الكوبي”.

وبحسب الرئيس الأمريكي ، فإن على "النظام الكوبي" أن “يستمع إلى شعبه ويخدم احتياجاته في هذه اللحظة الحيوية بدلاً من إثراء أنفسهم”.