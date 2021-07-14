شيماء البهي تقدم روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية العامة

قدمت شيماء البهي إخصائي علم الأتيكيت والأعصاب، روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية العامة، قائلة :" لازم أولادنا يحبوا العلم والتعليم..ودي حاجة لازم يتعلموها من البداية".



وشددت “شيماء البهي” خلال حوارها ببرنامج “بنت البلد” المذاع على قناة “صدى البلد 2”: على أهمية حصول الطلاب على فترة راحة لكي لا يصابوا بالتوتر والأرق، متابعة: من الضروري تناول كميات كبيرة من المياه لأنها تساعد بشكل كبير على تحسين قدرة المخ.



وأكملت: تناول أطعمة تحتوي على أوميجا 3 أمر ضروري خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات.



ولفتت إلى أن تقليل النظر إلى الضوء في الليل يساهم بشكل كبير على تقليل التوتر، متابعة: تأخير وجبة الفطار في الصباح يساهم في تحفيز المخ وتنشيطه، موضحة: “ لو هنذاكر الصبح أو عندنا شغل يفضل أن وجبة الفطار تكون بعد فترة من المذاكرة أو الشغل”.



وعلقت الإعلامية نشوى مصطفى، قائلة: تناول أي شيء بكثرة غير مفيد بالمرة، متابعة: تناول اللحوم بكميات كبيرة يتسبب في حدوث العديد من الأضرار خاصة لكبار السن.



