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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شيماء البهي تقدم روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية العامة

شيماء البهي، خبيرة
شيماء البهي، خبيرة علم الأعصاب والأتيكيت

قدمت شيماء البهي إخصائي علم الأتيكيت والأعصاب، روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية العامة، قائلة :" لازم أولادنا يحبوا العلم والتعليم..ودي حاجة لازم يتعلموها من البداية".
 

وشددت “شيماء البهي” خلال حوارها ببرنامج “بنت البلد” المذاع على قناة “صدى البلد 2”: على أهمية حصول الطلاب على فترة راحة لكي لا يصابوا بالتوتر والأرق، متابعة: من الضروري تناول كميات كبيرة من المياه لأنها تساعد بشكل كبير على تحسين قدرة المخ.
 

وأكملت: تناول أطعمة تحتوي على أوميجا 3 أمر ضروري خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات.

ولفتت إلى أن تقليل النظر إلى الضوء في الليل يساهم بشكل كبير على تقليل التوتر، متابعة: تأخير وجبة الفطار في الصباح يساهم في تحفيز المخ وتنشيطه، موضحة: “ لو هنذاكر الصبح أو عندنا شغل  يفضل أن وجبة الفطار تكون بعد فترة من المذاكرة أو الشغل”.
 

وعلقت الإعلامية نشوى مصطفى، قائلة: تناول أي شيء بكثرة غير مفيد بالمرة، متابعة: تناول اللحوم بكميات كبيرة يتسبب في حدوث العديد من الأضرار خاصة لكبار السن.

 

شيماء البهي طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة اخبار التوك شو الأرق

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