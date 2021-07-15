عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تلك السيدة ارتكبت جريمة|مصطفى بكري يتقدم ببلاغ لـ وزير الداخلية على الهواء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ لوزير الداخلية ومباحث الإنترنت ضد سيدة تدّعى أنها إعلامية قامت بنشر تصريح مفبرك على لسانه.

 

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع  على قناة " صدى البلد "، :"   السيدة  نشرت منشورا مزيفا يفيد أنني صرحت بأن المصريين يهدرون ألاف الأمتار من المياه على الوضوء ".

 

وتابع مصطفى بكري :" لم أصرح بهذا الأمر مطلقا وتلك السيدة قامت بتزوير تصريحات على لساني لم تحدث ".

 

وأكمل مصطفى بكري :" تلك السيدة ارتكبت جريمة على السوشيال ميديا وبناء على ذلك أتقدم ببلاغ  لوزير الداخلية ضد صفحة السيدة المدعية والتي نشرت التصريحات المفبركة ".

 

وتابع مصطفى بكري:" سأقدم  كل الوثائق التي تثبت  فبركتها لتلك التصريحات على لساني وتلك السيدة تقوم بإنشاء قنوات على السوشيال ميديا تحت بير السلم، وأطالب  نقابة الإعلاميين بالتحقيق مع تلك السيدة".


مصطفى بكري: نوثق  اليوم حياة كريمة 


قال الإعلامي مصطفى بكري، تعليقا على احتفالية حياة كريمة في ستاد القاهرة وبحضور الرئيس السيسي، إننا نوثق اليوم إنجازا مهما يتمثل في حياة كريمة.


وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع  على قناة " صدى البلد “، أن  مبادرة حياة كريمة ترغب في القضاء على الفقر ونقل القرى إلى الحضارة في أكثر من 4600 قرية، باستثمارات تصل لـ 700 مليار جنيه”.

 

وتابع مصطفى بكري:" يستفيد من مبادرة حياة كريمة أكثر من نصف سكان مصر ونضع خطة تنمية كبيرة في مبادرة حياة كريمة ".

 

وتابع مصطفى بكري:" الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رجال الأعمال المشاركين في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية ".

 

وأكمل مصطفى بكري :" مصر تسير نحو المستقبل ونحو الأفضل على الرغم من الكثير من التحديات التي تواجه مصر ".

مصطفى بكري بكرى بلاغ وزير الداخلية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

لأول مرة.. ترامب يرد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب بالتعاون مع رئيس أركان الجيش الأمريكي

رفضت إجباري عليه.. منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرار الحجاب

أعلام مصر تزين مؤتمر حياة كريمة بـ حضور الرئيس السيسي

238 وظيفة حكومية شاغرة لـ خريجي هندسة.. تفاصيل

عقب اعتذار الحريري.. تعليق فرنسي عاجل بشأن لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

بعد تصريحات رئيس الوزراء..غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ