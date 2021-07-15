تلك السيدة ارتكبت جريمة|مصطفى بكري يتقدم ببلاغ لـ وزير الداخلية على الهواء

تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ لوزير الداخلية ومباحث الإنترنت ضد سيدة تدّعى أنها إعلامية قامت بنشر تصريح مفبرك على لسانه.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" السيدة نشرت منشورا مزيفا يفيد أنني صرحت بأن المصريين يهدرون ألاف الأمتار من المياه على الوضوء ".

وتابع مصطفى بكري :" لم أصرح بهذا الأمر مطلقا وتلك السيدة قامت بتزوير تصريحات على لساني لم تحدث ".

وأكمل مصطفى بكري :" تلك السيدة ارتكبت جريمة على السوشيال ميديا وبناء على ذلك أتقدم ببلاغ لوزير الداخلية ضد صفحة السيدة المدعية والتي نشرت التصريحات المفبركة ".

وتابع مصطفى بكري:" سأقدم كل الوثائق التي تثبت فبركتها لتلك التصريحات على لساني وتلك السيدة تقوم بإنشاء قنوات على السوشيال ميديا تحت بير السلم، وأطالب نقابة الإعلاميين بالتحقيق مع تلك السيدة".



مصطفى بكري: نوثق اليوم حياة كريمة



قال الإعلامي مصطفى بكري، تعليقا على احتفالية حياة كريمة في ستاد القاهرة وبحضور الرئيس السيسي، إننا نوثق اليوم إنجازا مهما يتمثل في حياة كريمة.



وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن مبادرة حياة كريمة ترغب في القضاء على الفقر ونقل القرى إلى الحضارة في أكثر من 4600 قرية، باستثمارات تصل لـ 700 مليار جنيه”.

وتابع مصطفى بكري:" يستفيد من مبادرة حياة كريمة أكثر من نصف سكان مصر ونضع خطة تنمية كبيرة في مبادرة حياة كريمة ".

وتابع مصطفى بكري:" الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رجال الأعمال المشاركين في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية ".

وأكمل مصطفى بكري :" مصر تسير نحو المستقبل ونحو الأفضل على الرغم من الكثير من التحديات التي تواجه مصر ".