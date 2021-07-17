قبل عيد الأضحي .. تعرف علي شروط الذبح في ابوظبي

اعتمدت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بالإمارات، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية والاحترازية العامة الخاصة بالأضاحي في عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.



ومن المقرر ان يتم التنسيق مع المنظمات الخيرية داخل الدولة بخصوص جمع قيمة الأضاحي والتبرعات الخاصة بها، على أن تتم إجراءات ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة داخل الدولة والتي تقدم خدماتها للمتعاملين من داخل المركبة.

كما نصت الإجراءات علي حظر التعامل مع العمالة المتجولة التي تعرض خدمة ذبح الأضاحي في المنازل بجانب تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية عند توزيع لحوم الأضحية على الأصدقاء.

كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، قد اعلنت موعد إجازة القطاع الخاص خلال عيد الأضحى.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الوزارة، إن الفترة من 19 وحتى 22 يوليو الجاري، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.



وكانت الإمارات، قررت في وقت سابق، تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة اعتبارا من يوم الاثنين 19 يوليو المقبل.



وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حددت الإمارات إجازة عيد الأضحى للحكومة الاتحادية، من الاثنين الموافق 19 يوليو، وحتى الخميس 22 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفة في الحكومة.