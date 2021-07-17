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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات الأولى عربيا والثانية عالميا بين الدول الأكثر أمانا

صدى البلد

أصدرت مجلة "جلوبال فايننس" ترتيب الدول الأكثر أمانا في العالم، الذي يصدر سنويا وفق بيانات محدثة مع الوضع في الاعتبار تجربة كل دولة والمخاطر جراء "كوفيد-19" في العام الماضي.

ومثل التصنيفات التي صدرت في السنوات الماضية، وضع تصنيف هذا العام في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية، هي الحرب والسلام، والأمن الشخصي، ومخاطر الكوارث الطبيعية بما في ذلك عوامل الخطر الفريدة الناجمة عن الوباء.

ونظرًا لأن التصنيف معتمد على البيانات، لم تتضمن "جلوبال فايننس" الدول التي افتقرت للبيانات في أي من الفئات، ويشمل ذلك دولا مثل: بوتان، وبيلاروسيا، والسودان، وكوسوفو، والصومال.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، يضم التصنيف هذا العام 134 دولة، وتتنوع البلدان ذات التصنيف الأعلى جغرافيًا وتنتشر بين أوروبا وآسيا.

ومن بين العشرين الأوائل في التصنيف، تقع 9 دول في أوروبا، بينهم أربعة في شمال أوروبا (أيسلندا، وفنلندا، والدنمارك، والنرويج). فيما تعد الدول الـ11 المتبقية من أصل 20 هي في الأساس دول في الشرق الأوسط أو جنوب شرق أو شرق آسيا.

تراجع أوروبي

وغابت العديد من الدول الأوروبية الأخرى عن المراكز العشرين الأولى رغم أن أدائها كان جيدًا في التصنيفات السابقة، إذ عانت دول مثل البرتغال وإسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا بشكل كبير في التصنيف؛ لأن حكوماتها تعاملت مع أزمة جائحة كورونا بشكل سيء.

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وجاءت البرتغال في المركز الـ29، وإسبانيا الـ41 وسلوفينيا الـ47 وبلجيكا الـ66، رغم أن هذه الدول كانت ضمن العشرين دولة الأكثر أمنا في التصنيفات السابقة، لكنه الأزمة الوبائية أثرت بشدة على تصنيفها هذا العام، كما عانت دول أخرى مثل المملكة المتحدة (38) والولايات المتحدة (71) وإيطاليا (84) بسبب ارتفاع وفيات الوباء.

ووفق تصنيف هذا العام، احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، لتصبح الدولة الأكثر أمانا في العالم، فيما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا متقدمة على 132 دولة أخرى.

وبصفة عامة، جاءت 5 دول عربية ضمن العشرين دولة الأوائل، وهي بالترتيب: الإمارات، وقطر "3"، والبحرين "12"، والكويت "18"، والسعودية "19".

فيما احتلت مصر المركز العاشر عربيا والـ65 عالميا، والمغرب السادس عربيا والـ24 عالميا، وعمان الـ7 عربيا والـ25 عالميا، والأردن في المرتبة الثامنة عربيا والـ52 عالميا.

جلوبال فايننس كوفيد-19 الامارات كورونا فيروس كورونا الدول الاكثر امانا

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