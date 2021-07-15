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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

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الإمارات.. قرارات عاجلة بشأن كورونا أبرزها تقييد حركة الجمهور

الإمارات
الإمارات

 اعلنت ‏لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إطلاق  برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 19 يوليو في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

 

ومن المقرر أن ‏يبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12منتصف الليل إلى 5 صباحاً.

 

كما ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام، حيث يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

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الإمارات.. 1542 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

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الإمارات ترسل طائرة محملة بنصف مليون جرعة لقاح كورونا إلى تونس

وأضافت اللجنة قائلة : ‏ولتقديم تصاريح الحركة في إمارة ‎أبوظبي، يرجى زيارة https://t.co/lidLkfRMnO‎

فيروس كورونا الامارات الحركة المرورية وسائل النقل إمارة أبوظبي لجنة إدارة الطوارئ والأزمات

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