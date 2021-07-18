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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا الطيران والشباب والرياضة في استقبال بعثة الأهلى بمطار القاهرة.. صور

وصول بعثة الأهلي
وصول بعثة الأهلي

استقبل بعثة النادي الأهلي، صباح اليوم، الأحد، في مطار القاهرة الدولي، كل من وزيرا الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، والدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسط احتفالية خاصة في صالة الطيران الخاص التابعة لمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من كازبلانكا على متن طائرة مصر للطيران، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، وسط تجهيزات خاصة من قبل شركة ميناء القاهرة الجوي، وتعزيزات أمنية لتأمين وصول البعثة والاحتفال بها.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي، برجال المرور والخدمات المعنية، حول صالة 4 بمطار القاهرة، حيث تصل بعثة الأهلي إليها قادمة على متن رحلة مصر للطيران، وتم وضع الحواجز الحديدية، تحسبا لتواجد جماهير النادي أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي، عقب حصوله علي دوري ابطال افريقيا.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

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الأهلى الطيار محمد منار عنبه وزير الشباب والرياضة مطار القاهرة الدولي مصر للطيران بعثة الأهلي

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