للمرة الثانية .. نشوب حريق في حديقة حيوان إسكتلندية

تداول تداول رواد التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو و صور للحيوانات ففي حديقة حيوان اسكتلندية بعد إندلاع حريق شديد في الحديقة .

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن حريق نشب في حديقة حيوان اسكتلندا و لكن لم يتسبب في ضرر للحيوانات بالداخل بسبب سرعة سيارات الإطفاء .

أصدرت الحديقة إنذارات لشرطة و مطافئ و إسعاف المدينة الواقعة بها حديقة الحيوان في اسكتلندا عقب نشوب حريق في المكان و الذي نتج عنه تلف بعض الأشجار و لكن لم تصل النيران للحيوانات و تمكنت قوات الإسعاف إنقاذ الحييوانات الصغيرة .

أوضحت تقارير الشرطة أن الحريق ليس متعمدا، و ذلك بعد فحص دقيق لمكان الحادث الذي لم يعثر خلاله رجال الشرطةعلى أي شئ يفيد تعمد اششعال النيران في ذلك المكان .

جدير بالذكر أن تلك المرة الثانية التي تتعرض لها الحديقة في اسكتلندا مما أثار الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي .