يعالج منه العشرات.. تسرب كيميائي غامض ينتشر في حديقة مائية

بشكل غريب ومرعب انتشرت أعراض مثيرة للقلق بين عدد من الأطفال فكان الأطفال يعانون من مشاكل في التنفس وتم تطهير حوالي 60 شخصًا، وذلك بعد انسكاب مادة كيميائية غير معروفة في مسبح حديقة مائية بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت المشكلة بمسبح للأطفال في إعصار هاربور سبلاشتاون ، في تكساس ، حيث أصيب أحد رجال الإنقاذ بالمرض ، ثم بدأ آخرون أيضًا في الشعور بالتوعك والمرض الشديد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وقالت "لينا هيدالجو " قاضية مقاطعة هاريس ، في مؤتمر صحفي: "بدأ أحد الايام وكأنه يوم عائلي الممتع تحول إلى كابوس للعديد من العائلات، فقد كان الأطفال يخرجون من المسبح وهم يعانون من مشاكل في التنفس".

وقد جاء مسؤولون يرتدون ملابس واقية لمراقبة الهواء والأوضاع لكن السلطات غير متأكدة حتى الآن مما إذا كان الأمر ناتجًا عن تسرب أم شيء آخر، فيما طلبت "هيدالجو" من الناس تجنب المنطقة.

وغردت قائلة:"قسم مكافحة التلوث لدينا يقدمان الدعم للمنطقة، فلا يوجد مؤشر على جودة الهواء أو تسرب المواد الكيميائية في المنطقة المحيطة في الوقت الحالي ولكن يرجى تجنب المنطقة إذا أمكن ذلك، سنشارك المزيد من التحديثات قريبًا".



وبحسب ما ورد أخبر الأشخاص المصابون عن تهيج بسيط في الجلد ومشاكل في الاستنشاق، وقالت "هيدالجو" إن أخطر حالة تتعلق بطفل نُقل إلى مستشفى الأطفال في تكساس، لكنه الآن مستقر، بينما نُقل 20 آخرون إلى المستشفى.