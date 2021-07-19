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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يفجرها لأول مرة خصمت من أفشة 250 ألف جنيه في بيراميدز

قفشة
قفشة

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن  النادي الأهلي خاض أسهل نهائي في تاريخه لدوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "مواجهة كايزر تشيفز أسهل نهائي في تاريخ الأهلي، لكن ليست أسهل بطولة، لأنه تجاوز في مشواره مراحل سهلة وصعبة".

وأضاف "لا أعرف كيف وصل كايزر تشيفز للنهائي؟ إنه فريق بلا أنياب، إمكانياته محدودة، وبعد ربع ساعة اكتشفت أن البطولة محسومة والأمر بات سهلا. كايزر تشيفز وهو يدافع لا يغلق المساحات بشكل جيد، الأهلي اخترق كثيرا من معلول والشحات وأكرم وطاهر".

غرامة على أفشة 

وتابع عن أفشة "إنه لاعب مميز، لم أتوقع سرعة تألقه والتأقلم مع الأهلي وأن يفرض نفسه، إنه واحد من أهم صانعي الألعاب في مصر وداخل إفريقيا".

وأكمل "أفشة يحب الأهلي جدا، طموحه لم يكن ماديا بل الانتقال إلى الأهلي عندما كان لاعبا في بيراميدز، لذا يلعب مع الأهلي وهو مستمتع".

وعن انتقال أفشة للأهلي، قال: "لم أمانع فكرة رحيله عندما كنت مسئولا في بيراميدز بشرط وصول عرض رسمي، نشر بعدها صورة بقميص أحمر على إنستجرام وكتب عليها "طب أنا أعمل إيه؟" وازداد الجدل وقتها لذلك خصمت منه 250 ألف جنيه. تقبل العقوبة وحذف الصورة، وراتبه الكبير في بيراميدز كان وراء هذه الغرامة. ربما ضحى أفشة بالمال من أجل الانتقال إلى الأهلي، وربما راتبه في الأهلي أقل من بيراميدز".

واستطرد "معدل مشاركاته مع بيراميدز لم يكن كبيرا خاصة في ظل تواجد عبد الله السعيد ونصحته بضرورة بذل المزيد من الجهد وتطوير قدراته البدنية، وقال لي حينها "الكرة في الراس"، وكان ردي بأن هذا ليس صحيحا ولابد من تغيير فكرك، لأنه طالما اللاعب جاهز بدنيا سيفعل ما يريده داخل الملعب، وأعتقد أنه بدأ الاهتمام بلياقته البدنية بدليل الكشف عن عضلاته عند استلام جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال".

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