اللواء هشام الحلبي: استهداف القطاع المدني للدولة يغير منظومة القيم للأسوأ باستمرار

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ القوات المسلحة تبني منظومة وعي متكاملة في كل قطاعات الدولة، وعندما تجد أن جزءً سينهار في القطاع المدني مثل جزئية معينة بالاقتصاد، فإنها تتدخل وتعمل على عدم انهيارها.

وأضاف "الحلبي"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ استهداف القطاع المدني هو استهداف مجتمعي واقتصادي وسياسي وثقافي، كما أنها تغير منظومة القيم للأسوأ باستمرار.

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: "تغيير منظومة القيم يتم ببطئ شديد لا يستطيع أحد إدراكه أو فهمه إلا إذا كان دارسا، وبالتالي، فإنه يجب العمل على تكوين منظومة وعي مستمرة وعلمية وتناسب كل مستويات المجتمع، فإذا أردت أن يكون الوعي مستديما يجب أن يكون علميا".