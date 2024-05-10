السيسي وجوتيريش يحذران من عواقب العمليات الإسرائيلية برفح الفلسطينية.. الخارجية الأمريكية: نواصل العمل على وقف إطلاق النار بغزة | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: لا بد من سرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة المحافظين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك جهات ترغب في نشر الفتنة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن بعض التجار ورجال الأعمال يخلقون الأزمات، ويعملون للضغط على الشعب.

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق شرقي مدينة رفح الفلسطينية

أفاد إعلام فلسطيني، بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق شرقي مدينة رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

الخارجية الأمريكية: نواصل العمل على وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين

أكدت الخارجية الأمريكية،:" نتعهد بدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها على الرغم من إيقاف شحنة أسلحة أمريكية"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

في اتصال هاتفي.. السيسي وجوتيريش يحذران من عواقب العمليات الإسرائيلية برفح الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

رئيسا وزراء مصر والأردن يؤكدان موقف البلدين الثابت تجاه القضية الفلسطينية

شھد رئيسا وزراء مصر والأردن توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامى.

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود محادثات القاهرة للتشاور مع عدم حسم نقاط خلافية

أكد مصدر رفيع المستوى، مغادرة الوفود المشاركة بمحادثات القاهرة للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أنه ليس مهما شراء أي نوع من الذهب ولكن الأهم هو موعد شراء الذهب، مشيرا إلى أن من اشتري الذهب بأسعار تجاوزت 4 ألاف جنيه قد خسر والسعر الحالي عادي جدا.

انفجار على الهواء.. قصف إسرائيلي عنيف برفح الفلسطينية

وقع انفجار ضخم في رفح الفلسطينية على الهواء، وذلك أثناء تغطية قناة "القاهرة الإخبارية" للتصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية .

هيئة المعابر الفلسطينية: منافذ غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية، أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .