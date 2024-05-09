الخارجية الأمريكية: نواصل العمل على وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين

أكدت الخارجية الأمريكية،:" نتعهد بدعم إسرائيل للدفاع عن نفسها على الرغم من إيقاف شحنة أسلحة أمريكية"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الامريكية :" أوضحنا موقفنا لإسرائيل بشأن ضرورة وقف أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ونواصل العمل على وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين".

وأضافت الخارجية الأمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ستزيد أعداد الضحايا من المدنيين".

وتابعت الخارجية الأمريكية:" الولايات المتحدة تواصل العمل لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأكملت الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح الفلسطينية بدلا من عملية عسكرية كبيرة".