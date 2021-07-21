عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للتعاملات الأونلاين.. سعر الدولار اليوم ثاني أيام عيد الأضحى

الدولار
الدولار

تشهد البنوك ومكاتب الصرافة أيام عطلات حاليا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلا أن هناك تعاملات مالية تتم خلال تلك الأيام، وهناك تعاملات شراء وبيع للمنتجات بشكل إلكتروني، الأمر الذي يجعل سعر صرف الدولار والعملات أمر هام حتى خلال أيام العطلات.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء “ ثاني أيام عيد الأضحى المبارك”، الموافق 21-7-2021، على مستوى البنوك العاملة بمصر وأخر تحديثات مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في مصر اليوم  

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، فيما وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الأمارات دبي الوطني"، كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، التجاري وفا إيجيبت، الأهلي اليوناني، العربي، الاسكندرية".


و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، HSBC، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، ABC، المصرف المتحد، سايب،العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".


أعلى سعر للدولار في مصر  

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك مصر ايران للتنمية.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك  فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه لشراء و16.17  جنيه للبيع.

الدولار البنك المركزي عيد الأضحى سعر الدولار الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

قبل انطلاق البرميرليج.. حقيقة رحيل 9 لاعبين عن ليفربول بعد موافقة كلوب

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

تريند x خبر: سيرينو يغازل جماهير الأهلي.. درة وزوجها يخطفان الأنظار.. أشرف بن شرقي في الساحل.. إطلالة ياسمين صبري

هذه الأجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اعرفها

إجلاء 200 ألف شخص بسبب فيضانات الصين.. والرئيس يحذر من وضع خطير

أخبار النادي الأهلي .. موعد اعتزال وليد سليمان وصدمة الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

أخبار الفن| اعتزال ريهام سعيد.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ