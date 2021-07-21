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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يعلق على إقالة وزير الصحة

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أن جمع التونسيين يوم عيد الاضحى لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" "جريمة سياسية".

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اتخذ قرارات إجرامية .. رئيس وزراء تونس يكشف سبب إقالة وزير الصحة

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وسط أزمة كورونا.. رئيس حكومة تونس يقيل وزير الصحة

وقال الرئيس التونسي في تصريحات إلى العربية السعودية: " إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية ".

ومن ناحية أخرى، كشف رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، عن سبب إقالته وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قائلا إنه "اتخذ قرارات شعبوية وإجرامية".

وقال هشام المشيشي خلال ترؤسه اجتماعا بكوادر الصحة بمقر الوزارة في تونس، إن وزير الصحة بالإنابة محمد الطرابلسي سيتسلم مهامه على رأس الوزارة اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء التونسي أنه اتخذ قرار إقالة وزير الصحة فوزي المهدي بعد أن ''عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية''.

وأشار المشيشي إلى أن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التطعيم يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي.

وأوضح رئيس وزراء تونس أن الوزير المقال اتخذ قراره دون استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا.

وأضاف ''نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم.. ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بهذه الطريقة الارتجالية''.

وقال المشيشي إنه نبه الوزير في وقت سابق، إلى ضرورة استباق إمكانية نقص مادة الأكسيجين ولكنه لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، موضحا أنه قرر في مرحلة ثانية اتخاذ القرارات بنفسه.

وأقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي مساء الثلاثاء وزير الصحة فوزي المهدي، الذي تعرض لانتقادات شديدة في علاقة بأدائه للأزمة الصحية بالبلاد.

وأعلن المشيشي أن محمد الطرابلسي الذي يتولى حاليا منصب وزير الشؤون الاجتماعية، سيشغل منصب وزير الصحة بالإنابة ابتداء من يوم الأربعاء.

وتابع رئيس الوزراء التونسي "محمد الطرابلسي إنسان لديه قدرات قيادية كبيرة، وكان وزيرا للصحة في وقت من الأوقات.. يعرف الوزارة.. سنواصل عملنا كالعادة و أفضل من العادة".

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