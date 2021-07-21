دفعة أولى.. الأوقاف: توزيع 120 طن لحوم أضاحي بدءًا من الجمعة

تنطلق عقب صلاة الجمعة القادمة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف بشائر الخير بتوزيع ( 32 ) طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

من جانب آخر تستمر عمليات ذبح رءوس أضاحي الأوقاف لليوم الثاني على التوالي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بمجزر أبي سمبل ، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة ، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.

ويتم التوزيع كالتالي.

أولا : يوم الجمعة 23/ 7/ 2021م

1. القاهرة 6 طن

2. الجيزة 5 طن

3. القليوبية 5 طن

ثانيا : يوم السبت 24/ 7/ 2021م

1. المنوفية 4 طن

2. الإسكندرية 4 طن

3. بني سويف 4 طن

4. الفيوم 4 طن

ثالثا : الأحد 25/ 7/ 2021م

1. الشرقية 4 طن

2. الغربية 4 طن

3. المنيا 4 طن

4. القاهرة 4 طن

رابعا : الاثنين 26/ 7/ 2021م

1. الجيزة 4 طن

2. البحيرة 4 طن

3. الإسماعيلية 4 طن

4. أسيوط 4 طن

خامسا: الثلاثاء 27/ 7/ 2021م

1. سوهاج 4 طن

2. قنا 4 طن

3. الدقهلية 4 طن

4. كفر الشيخ 4 طن

سادسا : الأربعاء 28/ 7/ 2021م

1. قنا 4 طن

2. دمياط 4 طن

3. القليوبية 4 طن

4. أسوان 4 طن

5. بني سويف 4 طن

سابعا: الخميس 29/ 7/ 202م

1. الإسكندرية 4 طن

2. شمال سيناء 4 طن

3. القاهرة 4 طن

4. الأقصر 4 طن

5. جنوب سيناء 2 طن

6. السويس 2 طن



