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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبور 4150 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود لغزة منذ بداية أبريل

مساعدات غزة
مساعدات غزة

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عبدالمنعم إبراهيم، استمرار الجهود المصرية لتسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن الجهود الأخيرة في الفترة التي تقارب نحو 7 أشهر شاهدة على الدعم اللا محدود الذي تقدمه مصر إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

 المساعدات الإنسانية 

وأضاف أن الكثير من الجهود بُذلت من أجل عبور الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية وزيادة وتيرة تلك المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه منذ الأول من شهر أبريل الجاري وحتى الآن نفذ إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم أكثر من 4 آلاف شاحنة تحمل المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 150 شاحنة تحمل الوقود والمحروقات إلى القطاع خلال شهر أبريل.

إكسترا نيوز الأراضى الفلسطينية الجهود المصرية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشقيق

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