رئيس التمثيل التجاري يرأس بعثة إلى كوت ديفوار بالتعاون مع وفا بنك

التقي الوزير المفوض يحي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بنائب الرئيس و كبار مسئولي مجموعة تجاري وفا بنك بمقرها الرئيسي بمدينة الدار البيضاء المغربية وذلك خلال توقفه بها في طريقه الي أبيدجان لافتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية متعددة القطاعات نيابة عن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ، والتي ينظمها التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك - مصر حيث من المقرر أن تبدأ فعالياتها غداً ٢٩ ابريل بالعاصمة الايفوارية أبيدجان بمشاركة ٢٧ شركة مصرية .

وخلال مباحثاته مع اسماعيل دويري مدير عام المجموعة ومعاوية الصقلي العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك - مصر أثني رئيس التمثيل التجاري المصري علي التعاون المثمر بين الجانبين في سبيل دعم المصدرين المصريين وتقديم التسهيلات لهم وبشكل خاص في الدول الافريقية التي يتواجد بها البنك ويبلغ عددها ١٥ دولة افريقية تتركز في وسط وغرب افريقيا ، فضلاً عن الاستمرار في دعم البعثات التجارية المصرية للأسواق الرئيسية في دول غرب ووسط أفريقيا حيث تأتي البعثة التجارية الي ابيدجان كنموذج للتعاون بين الجانبين واستمرارا للتعاون السابق فيما بينهما حيث قام البنك برعاية بعثة تجارية مصرية الي الكاميرون والسنغال عام ٢٠٢١ .

وقد انتهت المباحثات بين الجانبين بتوقيع خطاب نوايا للتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والمجموعة ممثلة في التجاري وفا بنك - مصر يهدف لتوفير الدعم للشركات المصرية الهادفة للتوسع في أسواق غرب ووسط أفريقيا علي وجه الخصوص .



كما تم الإعلان في نهاية الاجتماع عن قيام التجاري وفا بنك بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري في الترتيب لبعثة مشترين نحو ٨٠ شركة الي مصر من دول وسط وشرق أفريقيا من المنتظر ان تزور مصر بنهاية العام الجاري لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية B2B لعدد من الشركات المصرية التي يمتد نشاطها لقطاعات تصديرية متنوعة .



بالإضافة للتنسيق المشترك لدعوة الشركات المصرية المصدرة الي افريقيا للمشاركة في المؤتمر الذي تنظمه المجموعة - ممثلة في نادي افريقيا للتنمية التابع لها - والذي ينظمه البنك في الدار البيضاء نهاية يونيو القادم والذي سيمثل ملتقي مهم للشركات المصرية مع عدد كبير من الشركات الافريقية المستوردة .