إزالة 4 حالات تعدِ على أراض زراعية بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ولفتت الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة ٤ حالات تعدِ على أراض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ٧٠ فدانا و٢٣ قيراطا و١١ سهما..

وأضافت " محافظ دمياط " وصول عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٢٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٢٣٢٦ مترا مربعا و ٤ حالات تعدِ على أراض زراعية بمساحة٧٠ فدانا و٢٣ قيراطا و١١ سهما وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ مترا طولة و١٧ فدانا و٢١ قيراطا و٧ أسهم .

وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.